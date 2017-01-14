Yolcu Otobüsünde 600 Paket Kaçak Sigara Bulundu

BURSA-Ankara karayolu üzerinde güvenlik denetimleri sürdüren İnegöl Emniyet Ekipleri, arama yaptıkları şehirlerarası otobüsün bagajındaki bavullarda gizlenmiş 600 paket kaçak sigara ele geçirdi. Bavulların sahipleri olan 2 kişi gözaltına alındı. Bursa-Ankara karayolu üzerinde güvenlik denetimlerini sürdüren İnegöl Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyonu ekipleri, durdurdukları Mardin'den Bursa'ya yolcu taşıma yapan şehirlerarası otobüste arama yaptı. Otobüsteki yolcuların GBT sorgulamaları ardından otobüsün bagajlarını arayan ekipler, 2 bavul içersindeki giysilerin aralarına gizlenmiş kaçak sigara paketleri buldu. 2 bavulda yapılan aramada 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. Polis, bavulların sahipleri 23 yaşındaki M.A. ile 41 yaşındaki M.E. gözaltına alındı. - İnegölbursa