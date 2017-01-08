Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir yolcu otobüsü karlı zeminde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı, otobüste bulunan 25 yolcu ile 2 sürücü ve muavin yara almadan atlattı.



Edinilen bilgiye göre, Himmet Kılıç yönetimindeki 34 BK 8322 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Beyşehir-Şarkikaraağaç Karayolu'nun 4. kilometresinde karlı zeminde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Şarampole yan yatan otobüs içerisindeki yolcular ile sürücü, yedek sürücü ve muavin kazayı yara almadan atlattı. Devrilen otobüsteki yolcular adrese sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin de yardımıyla yapılan kurtarma çalışmasında aracın tavan kısmındaki havalandırma boşluğundan çıkarıldı. Yolcular firmanın başka bir aracına nakledildi.



Otobüs sürücüsü Himmet Kılıç, aracında 25 yolcu bulunduğunu ve yaralı olmadığını belirtti. Kılıç, polis ekiplerine, kazaya önlerine gelen bir tırın neden olduğunu öne sürdü. Otobüs sürücüsünün bu ifadesi üzerine, kazadan hemen sonra yakındaki bir petrol istasyonuna sapan şüpheli bir tırın polis ekipleri tarafından yoluna devam etmesine izin verilmedi. Yolcu otobüsünün Van'dan yola çıktığı ve Antalya-Fethiye seferini yaptığı öğrenildi. - KONYA