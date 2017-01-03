Yolcu Otobüsü Peronda Yandı

– BURDUR Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde peronda yolcu indiren otobüste yangın çıktı. Otobüsteki 4 yolcu tahliye edilerek kurtarılırken, yangında otobüste büyük çapta hasar meydana geldi.



Çanakkale'den Antalya'ya giden 3 personel ve 8 yolcunun bulunduğu İsmail Kızılcalar yönetimindeki 16 KF 292 plakalı yolcu otobüsü, saat 22.00 sıralarında Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu indirmek için yanaştığı peronda sol arka tekerinden duman çıkmaya başladı. Alevler bir anda büyürken, otobüsteki 4 yolcu hızla tahliye edildi.



Alevlere ilk olarak terminaldeki işyerlerinde bulunan yangın tüpleriyle müdahale edildi. Daha sonra olay yerine gelen Burdur Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.



Otobüs görevlisi Süleyman Sarıca, "Sabah Çanakkale'den çıktık. 8 yolcumuz vardı. 4'ünü indirdik. 4'ü araç içerisindeydi. Bir anda alev alınca içeridekileri indirdik. Çok şükür can kaybı ya da yaralımız yok" dedi. Otobüsteki 4 yolcu ifadelerinin ardından başka otobüsle Antalya'ya gönderildi. - Burdur