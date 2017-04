Yolcu Otobüsü Ile Kamyon Çarpıştı: 11 Yaralı

Başkent'te, şehirler arası yolcu otobüsü ile elma yüklü kamyonun çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Adana'dan İstanbul'a yolcu taşıyan Mehmet N. (37) kontrolündeki 34 EH 3313 plakalı otobüs ile Hüseyin G. (51) idaresindeki 06 AS 4210 plakalı kamyon, Gölbaşı şehir merkezine 20 km kala Ahiboz mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyon, şarampole devrildi. Kamyonun kasasındaki tonlarca elma yola savruldu. Kamyonda bulunan 2 kişi ile 9 otobüs yolcusu yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, yolda başka kazaların yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı. Yol, dubalarla tek şeride düşürüldü. Kazadan yaralanmadan kurtulan yolcular, kendilerini almak için gelecek başka bir otobüsü beklemeye koyuldu.



"YA UYUMUŞ YA DA FARK EDEMEMİŞ"



Otobüs yolcularından Ali Can, "Yol boyunca uyuyordum. Uyandığımda patlama sesi gibi bir ses geldi. Herkes panik içerisinde bağırıştı. Şoförümüz yine iyiymiş ki otobüsü yatırmadı. Allah korusun yatırsaydı ölenler olurdu" diye konuştu.



Otobüsün diğer şoförü Necdet Subaşı ise, "Adana'dan yola çıktık Aksaray'a kadar geldim. Aksaray'da direksiyonu diğer şoför arkadaşa devrettim. Otobüsün arka tarafında uyuyordum. Bir gürültüyle, patlama sesiyle uyandım. Otobüste panik vardı, yolcuları sakinleştirmeye çalıştım. Sonra indik baktık ki kamyonla çarpışmışız. Kamyonun şoförü ya uyumuş ya da fark edememiş. Allah'tan şoförümüz panik yapmamış. Panik yapıp otobüsü yatırsa her taraf kan revan içinde kalırdı. Bir de Allah'tan muavin kaza anında ön tarafta oturmuyordu. Otobüsün o tarafı içine çöktü, burada biri oturmuş olsa ölmüştü" ifadelerini kullandı.



Polis ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.



(Onur Emre Durak / İHA)