Yolcu Otobüsü Devrildi, 1 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı



Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den Bozüyük istikametine gelen Erkan A.(45) idaresindeki 26 AJ 404 plakalı yolcu otobüsü, ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada otobüs şoförü yaralanırken kaza esnasında otobüste yolcu olmaması büyük bir faciayı önledi. Kazada yaralanan otobüs şoförü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemede otobüs şoförünün alkollü olduğu tespit edilirken ehliyetine el konularak cezai işlem uygulandı. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - BİLECİK