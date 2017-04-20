Yolcu Minibüsü Ile Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

Bartın'da, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Bartın-Zonguldak karayolu Kutlubey Yazıcılar köyü mevkisinde, Ferhat Güngör (38) idaresindeki 74 DE 123 plakalı otomobil ile Ali Öztürk (51) yönetimindeki 74 M 0123 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile otomobildeki Yaman Güngör (14), devrilen minibüsteki Tolga Aydın (15), Suna Karataş (48), Nermin Karataş (25), Sibel Kavakçı (25) ve Hüseyin Özdemir (55) yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambülans ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.