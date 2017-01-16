Kahramanmaraş'ta otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahattin Kılınç idaresindeki 38 DV 969 plakalı otomobil, Onikişubat Mahallesi yakınlarında Durmuş Bektaş'ın kullandığı 46 K 5066 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Yusuf Kılınç ile minibüsteki ismi öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Kahramanmaraş'ta otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads