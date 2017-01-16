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Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahattin Kılınç idaresindeki 38 DV 969 plakalı otomobil, Onikişubat Mahallesi yakınlarında Durmuş Bektaş'ın kullandığı 46 K 5066 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Kılınç olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Yusuf Kılınç ile minibüsteki ismi öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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