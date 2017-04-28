Yolcu midibüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu midibüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı varKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit İlçesi Kuruçeşme mevkiinde yolcu midibüsü kaza yaptı. 20'nin üzerinde yaralı olduğu öğrenildi.
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