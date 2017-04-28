Yolcu Midibüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Yaralı Var

Yolcu midibüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı varKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit İlçesi Kuruçeşme mevkiinde yolcu midibüsü kaza yaptı.

Yolcu midibüsü kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit İlçesi Kuruçeşme mevkiinde yolcu midibüsü kaza yaptı. 20'nin üzerinde yaralı olduğu öğrenildi.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Kuruçeşme, Kocaeli, İzmit, Kaza