Yolcu Gemisi 'Mein Schiff 3', Marmaris'e Demir Attı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'ne bu sabah gelen 'Mein Schiff 3' adlı yolcu gemisi, çoğunluğu Alman yaklaşık 2 bin 500 yolcuyla limana demir attı.



Yunanistan'ın Santorini Limanı'ndan yola çıkan 'Mein Schiff 3' adlı yolcu gemisi, bu sabah, Marmaris Körfezinden giriş yaparak limanın büyük rıhtımına yanaştı. Bu yıl ilk kez Marmaris Limanına demir atan gemide, çoğunluğu Alman yaklaşık 2 bin 500 yolcu ve 1000 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen turistler, gümrük girişinde halk oyunları gösteriyle karşılandı. Gül ve lokma ikram edilen Alman turistler, ilgiden oldukça memnun kaldı. Gruplar halinde gemiden ayrılan turistlerden bazıları, otobüslere binerek ilçenin tarihi ve turistik mekanlarının gezdirildiği günlük turlara katıldı. İlçe merkezinde kalmayı tercih eden ise Yat Limanı, Kordon ve Atatürk Caddesi'nde yürüyüş yaptı. İlçeye hareket getiren Alman turistler, kapalı çarşıya inerek alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.



İçerisinde lüks kamaraların yanı sıra spor salonu tiyatro salonu, SPA merkezi açık ve kapalı yüzme havuzu, Casino ve pek çok lüksü barındıran, Malta Bayraklı gemi, 99 bin 526 groston ağırlığa sahip. 293 metrelik süper lüks gemi, bu akşam Marmaris Limanından ayrılarak Yunanistan'ın Rodos Adasına hareket edecek.



- Muğla