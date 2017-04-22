Yolcu Gemisi Marmaris'e Turist Getirdi

MUĞLA'nın Marmaris Limanı'na yanaşan 'Silver Cloud' adlı lüks yolcu gemisi, ABD'li yolcularını kente getirdi.



Bahama Bayraklı 156 metre uzunluğunda ve 17 bin groston ağırlığındaki 'Silver Cloud' adlı lüks yolcu gemisi, bugün öğlende, körfez içinde bulunan gümrük limana demir attı. Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan Marmaris'e gelen 223 personelin görev yaptığı gemideki 274 ABD'li turist, gümrük işlemlerin tamamlayıp kentte kültür turlarına katıldı. Kimi turistler ilçe sahil yolunda yürüyüş, bazıları ise kapalı çarşı içinde alışveriş yaptı. Yolcu gemisinin bir sonraki rotasının Aydın'ın Kuşadası İlçesi olduğu açıklandı.



- Muğla