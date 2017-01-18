Yolanta Operasının Prömiyeri Yapılacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), Çaykovski'nin "Yolanta" operasının prömiyerini gerçekleştirecek.



ANTDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Ocak'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelecek operanın son hazırlıkları sürüyor.



Orkestra yönetmenliğini Alexandru Samoila'nın yaptığı eseri, Figen Ayhan Karakale sahneye koyacak. Türkçe üst yazı eşliğinde Rusça seslendirilecek eserin dekoru Gürcan Kubilay, kostümleri Gizem Betil, ışık tasarımı Mustafa Eski, projeksiyon tasarımı ise Zekiye Şimşek ve Sinan Atay imzasını taşıyor.



Eserde ANTDOB korosunu da Mahir Seyrek yönetiyor.



Çaykovski'nin bestelediği son opera olan Yolanta'nın librettosu, bestecinin kardeşi Modest Çaykovski'ye ait. Eser, Napoli Kralı Réne'nin genç ve gözleri görmeyen kızı Yolanta'nın hikayesini konu alıyor.



Eserde yer alan Yolanta ve sevgilisinin düeti, dünya opera repertuvarının en lirik ve etkili parçaları arasında gösteriliyor.