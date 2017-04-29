Yola uçan evrağını almaya çalışırken araç çarptı



İSTANBUL - E-5 Karayolu Kartal mevkiinde seyir halindeyken aracın içerisinden yola uçan evrağını almaya çalışan şoföre, başka bir araç çarptı. Kaza sonucu yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 11.00 sıralarında E-5 Karayolu Kartal mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe'den Sultanbeyli istikametine giden 06 FRZ 64 plakalı otomobilin sürücüsünün evrağı, seyir halinde araç içerisinden yola uçtu. Evrağın uçtuğunu gören şoför, yol kenarında otomobilini durdurarak yolun ortasındaki kağıdı almak istedi. O esnada seyir halinde olan 34 YR 6792 plakalı otomobilin sürücüsü, yolun ortasındaki şoföre çarptı. Çarpma sonucu evrağını alan şoför, yola savruldu. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine yaralı şoför, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yola uçan evrağını almak istersen araç çarptı

Ardından olay yerine gelen polis ekipleri, kazanın nedeninin araştırdı. Sürücüye çarpan diğer şoför, seyir ettiği esnada yolun ortasında bir şahsın yoldan bir şeyler almaya çalıştığını iddia etti. Çarpma nedeniyle çarpan araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.