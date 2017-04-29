Yola Tuzaklanan Patlayıcı, Maç Erteletti

TUNCELİ'de bugün oynanması gereken Dersimspor-Çatalcaspor maçı, PKK'lı teröristlerin karayoluna tuzakladığı el yapımı patlayıcı nedeniyle, konuk takımı taşıyan otobüs maç saatinde stada ulaşamayınca ertelendi.



Tunceli-Elazığ karayolunun 35'inci kilometresindeki Sörek Köprüsü'ne PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı, güvenlik güçleri tarafından fark edildi. Saat 13.00 sıralarında karayolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı. 3'üncü Lig 2'nci grupta mücadele eden Çatalcaspor kafilesini taşıyan otobüs de güvenlik gerekçesiyle durduruldu. Tunceli Şehir Stadı'nda bugün saat 15.30'da Dersimspor ile karşılaşacak olan Çatalcaspor'un otobüsü, patlayıcının etkisiz hale getirilmesinin ardından yaklaşık 2 saat sonra yoluna devam etti.



Çatalcaspor takım otobüsü, maçın oynanacağı saatte stada ulaşamayınca durum, Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi. Federasyon da, maçın ilerki bir tarihte belirlenecek saatte oynananmasına karar verdi. - Tunceli