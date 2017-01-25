Yola Dökülen Madde Vatandaşı Ayaklandırdı

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolunun Eski İstanbul Kavşağında yolda bir sıvı olduğu ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Yolda seyreden bir araçtan düştüğü düşünülen kovadan yola dökülen sıvının asfaltı erittiğini gören ekipler, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yolun sıvı dökülen bölümünü emniyet şeridiyle çevirerek, ...