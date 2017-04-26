Yol Yenilendi Araç Trafiğine Açıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara ilçesindeki Kemiklidere mevkiinde başlattığı köprü çalışmasını tamamlayarak, ilçenin Akhisar'a bağlı Beyoba ile Sazoba mahallelerine bağlantısını sağladı. Toplu ulaşım için önemli olan çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte yeni toplu taşıma araçları da yeni yapılan yoldan geçiş yapmaya başladı.



Toplu ulaşım araçlarının modernizasyonu noktasında radikal bir dönüşüme giden Manisa Büyükşehir Belediyesi, modern araçların daha modern yollarda hizmet vermesi için de yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Gölmarmara ilçesindeki Kemiklidere mevkiinde bulunan ve kullanılamaz durumda olan köprü yenilenerek, sıcak asfalt çalışması yapıldı. Menfezler kanalıyla köprüyü güçlendiren ve menfez yerleşiminin ardından asfaltlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, ilçeye yepyeni ve modern bir yol kazandırdı.



Yapılan çalışmayla birlikte Gölmarmara'nın Akhisar ilçesine bağlı Beyoba ile Sazoba mahallelerine bağlantısı da sağlanmış oldu. Yeni yapılan yoldan Gölmarmara toplu taşıma araçlarının geçişi de başladı. Yeni yolun Gölmarmara'ya hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Gölmarmara ilçemizde menfez çalışması yaptık ve Kemiklidere'deki kullanılamaz durumdaki yolu modern bir hale getirdik. Sıcak asfaltını da yaptığımız yoldan toplu taşıma araçları geçmeye başladı. Sürücülerimize ve vatandaşlarımıza yolu güle güle ve kazasız-belasız kullanmalarını diliyoruz" dedi. - MANİSA