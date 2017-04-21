Yol Verme Tartışmasında Dolmuşa Silahla Ateş Açıldı

Samsun'da dolmuş ile otomobil sürücüleri arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, dolmuşa tabancayla ateş açıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi 100. Yıl Bulvarı ile Çiftehamam Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3. Dolmuş Hattı'nda çalışan sürücü 23 yaşındaki M.A. ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz otomobil sürücüsü dolmuş aracına tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan ikisi dolmuşun ön kaportasına isabet etti. Dolmuş şoförü olayı polise haber verirken otomobil sürücüsü kaçtı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN