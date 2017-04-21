Yol ve Metruk Ev Temizliği Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Develi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin köylerdeki yol bakım ve metruk ev temizliği çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Çalışmalar kapsamında Ayşepınar Mahallesinde arazi yolu açma çalışmalarını tamamlayan ekipler ayrıca Avlıağa Mahallesinde kış yağışlarından dolayı çökme olan yolun da temizliğini yaptıktan sonra yenileyerek mahalle sakinlerinin kullanımına hazır hale getirdi. Metruk ev temizliği kapsamında da son olarak Kabaklı Mahallesindeki tehlike arz eden evleri yıkıp hafriyatını temizleyen ekipler, benzer çalışmaların program dahilinde diğer mahallelerde de devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ