Yol Project, 19 Nisan'dan itibaren her çarşamba IF Performance Hall Ataşehir sahnesinde...



Yol Project'in müzik hayatı 1988 yılına kadar dayanmaktadır. O yıllarda iki gitar ile başlanan yolculuğa 90'lı yılların başından itibaren Grup 3'Gen olarak başlayıp Yol Project olarak dönüşmüş ve genişleyerek devam edilmiştir.



Popüler yabancı şarkılar, popüler Türkçe parçalar ve kendi bestelerinden oluşan repertuvarları ile sahnede oluşturdukları enerjiyi izleyenlere yansıtıp hep beraberce eğlenmeyi ilke edinmiş olan Yol Project, İstanbul, Bodrum ve Çeşme'nin birçok gözde mekanlarında sahne almış olup, özellikle turne ve kurumsal organizasyonlarda faaliyetlerini sürdürmektedir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Ataşehir



Mekan : IF Performance Hall Ataşehir



Mekan Adresi : Barbaros Mah. Mor Zambak Sok. No: 9A/9 Bulvar 216 AVM



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Yol Project



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır