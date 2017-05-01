Yol Ortasında Baygın Bulundu

AYDIN'ın Efeler İlçesi'nde, 27 yaşındaki A.C., karayolunun ortasında baygın bulundu. Hastaneye kaldırılan A.C., tedaviye alındı.



Aydın- Denizli Karayolu üzerinde, araç trafiğinin yoğun olduğu Sanayi Mevkii'nde, bugün saat 03.45'te, A.C., yerde baygın yatarken bulundu. Yoldan geçen sürücülerden biri, genci fark edince, aracını yol kenarına yanaştırıp, 155 polis imdat hattına ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü ise A.C.'yi kaldırama taşıdı, ekipleri beklemeye başladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, uyuşturucu madde kullandığından şüphelenilen A.C.'yi, ambulansla, Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Aydın