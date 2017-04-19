Yol Onarım Çalışmaları Sürüyor

Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallelerdeki bozuk yolları tamir etmeye devam ediyor.



Bu çalışmalar kapsamında, Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Orhangazi mahallesinde Hazan sokak ve Pınar sokakta yollar onarıldı.



Yağan etkili yağışlar ve alt yapı çalışmaları sonrasında yollarda oluşan çökme ve benzeri bozukluklar gideriliyor. Onarım ve bakım çalışmaları ilçe genelinde sürdürülmeye devam edecektir. - DÜZCE