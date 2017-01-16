Yol Kontrolünde Tarihi Eser Ele Geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekipleri, yol kontrolünde durdurdukları bir ticari araçta yaptıkları aramada, tarihi eser ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda yaptıkları yol emniyet, kontrol ve devriye çalışmaları sırasında durdurdukları bir ticari araçta arama yaptı. Aramada, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.H. ve D.H. isimli iki şahsın eşyaları arasında tarihi değere sahip 27 adet sikke, 6 adet heykel, 2 adet tepsi, 1 adet işlemeli vazo ve 1 adet kama ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemelerin hangi döneme ait olduğu ve mali değeri henüz belirlenemezken, gözaltına alınan zanlıların sorguları sürüyor. - GAZİANTEP