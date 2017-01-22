Yol Kontrolünde 1 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yol kontrolü sırasında bir kilo esrarla yakalanan iki kişi tutuklandı.



Jandarma ekiplerinin kırsal bölgelerde yaptığı kontroller sırasında O.Ö. (35) ile E.A. (28) bir kilo esrar ile yakalanırken, zanlılar jandarmadaki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR