Yol kenarındaki çukur hastanelik etti

Minibüsten inerken düştüğü çukurda ayağı kırıldı



ZONGULDAK - Zonguldak'ta evine gitmek isteyen 45 yaşındaki Yılmaz Karakurluk, halk otobüsünden inerken, ayağı fark etmediği çukura girdi. Ayağı kırılan talihsiz adam hastanelik oldu.

45 yaşındaki Yılmaz Karakurluk, geçen pazartesi günü talihsiz bir olay yaşadı. Kent merkezinden özel halk otobüsüne binen Karakurluk, ikamet ettiği Yeni Mahalle'ye geldiğinde halk otobüsünden inmek istedi. Talihsiz adam otobüsten indiği sırada fark etmediği çukura düştü. Düşmenin etkisiyle ayağı kırıldı. Yaşadığı şokla evine giden Yılmaz Karakurluk, ayağının ağrısına dayanamayıp hastaneye müracaat etti. Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giden Karakurluk, yapılan muayenede ayağının kırıldığını fark etti.

Ortopedi Servisi'nde ameliyata alınan Karakurluk, yaşadığı olay sebebiyle seyyar satıcılık yaptığı işine de gidemedi. Beş gündür hastanede tedavisi devam eden Karakurluk, yaşadıklarını söyle anlattı:

"Olay gecesi saat 22.00 arabasıydı eve gelmek için belediyeden iner inmez çukura düştüm. Ayağım ters döndü. İlk önce burkuldu zannettim eve gittim ayağım şişmeye başladı evde ağrıdan duramadım. Acile gittim ayağımın kırıldığını söylediler. Hastanede ayağımı alçıya alarak Pazartesi günü gelmem üzere beni eve gönderdiler. Pazartesi günü geldim ameliyat olacağımı ayağıma platin takılacağını söylediler. Şuan ameliyat oldum iyiyim. Ben seyyar satıcıyım Ereğli, Alaplı, Devrek, Bartın gittiğim yerlerde hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Geldim kendi mahallemde düştüm."

Kapatılmayan çukur sebebiyle böyle bir olay yaşadığını anlatan Karakurluk, "Dava açmayı düşünüyorum fakat kazanıp kazanmayacağımı bilmiyorum şansımı deneyeceğim" diye konuştu. Yılmaz Karakurluk, iyileşip ayağının üzerine basacağı günü bekliyor. Çukur ise halen kapatılmadı.