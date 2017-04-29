Yol Kenarında Yürüyen Yayalara Otomobil Çarptı: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yol kenarında yürüyen yayalara otomobil çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Zeki G. idaresindeki 41 FD 936 plakalı otomobil, Kefken'de seyir halindeyken yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı. Hızlı olduğu öne sürülen otomobilin çarptığı Erhan Begatur, kızı Özge Begatur ve Hüseyin Sağsöz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kazadaki Erhan Begatur ve kızının İzmit'te ikamet ettiği ve Kefken'e yazlıklarına geldiği öğrenildi. - KOCAELİ