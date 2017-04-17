Yol kenarında kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu

Sarayköy ilçesinde önce çanta sonra kadın cesedi bulundu



DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yol kenarında bir aracın çarptığı belirlenen kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Ceset, karayollarında çalışan işçi tarafından bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sarayköy ilçesi Sazak Mahallesi Buldan Karayolunda işçi olarak çalışan Hasan Akbulut, saat 09.45 sıralarında önce bir kadın çantası ardından bir ceset buldu.

Çantadan yaklaşık 10 metre uzaklıkta kadın cesedini bulan Akbulut, durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma olay yeri inceleme ve trafik polis ekipleri, inceleme yapmaya başladı. Yapılan incelemenin ardından olayın trafik kazası sonucunda meydana geldiği ve çarpan aracın kaçtığı bildirildi. Kadının üzerinde kimlik çıkmazken, yapılan incelemenin ardından kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yolda cesedi bulan Hasan Akbulut, yolun temizlik çalışmalarını yaptıkları sırada önce çantayı ardından kadının cesedini bulduğunu söyledi.

Jandarma ekipleri, kadının kimliğinin belirlenmesi ve çarpan aracın tespiti için çalışmalara başladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.