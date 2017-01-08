Yol Kenarında Kalan Araçlar

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Atatürk Arboretumu'ndan kar görüntüleri

Yolda kalan araçlardan detaylar

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi detayı .TEM ve Kuzey Çevre Yolunda arıza yapan, makaslayan, kayan ve yolu kapatan 128 tır ve kamyonu çekerek yolların açılmasını sağlayan itfaiye ekipleri ayrıca devrilen 22 ağacı da keserek yollardan kaldırdı.



Zabıta ekipleri de yol kenarlarına bırakılan ve tehlike oluşturan araçları çekerek güvenli bölgelere götürdü.



Ayrıca, yol kenarında kalan araçların çekilmesi için zabıta çekicileri hizmet verirken, vatandaşlar bu konuyla ilgili "153 Beyaz Masa" veya AKOM'un WhatsApp ihbar hattına "0552 153 34 00" müracaat edebilecek.