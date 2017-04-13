Yol Kenarına Masa Kurup Gözleme Hayrı Yapıtılar

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Karacahisar köyü sakinleri, yol kenarına masa kurup, gözleme hayrı yaptı.



Genellikle Simav Pazarının kurulduğu Çarşamba günlerini tercih eden köylüler, Simav pazarına gitmek için Selendi Simav yolunu kullanan araçları yolun kenarına kurdukları masa ile durdurup gözleme dağıtıyorlar ve ardından yağmur duası yapıyorlar.



Köy Muhtarı Fatih Karaköse, yaptığı açıklamada "Biz Simav'a 24 kilometre uzaklıkta olan Karacahisar köyünde her yıl böyle gözleme etkinliği yapar, yağmur duasına çıkarız. Her çeşit gözlememiz burada yapılıp dağıtılmaktadır. Köyümüz yaklaşık 30 yıldır imece usulü gözleme yapıyor. Simav pazarının olduğu Çarşamba gününü özellikle tercih ediyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz etkinliğimize Simav Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Aysun Akın bizzat katıldı ve gözleme dağıttı,kendilerine teşekkür ediyorum. Etkinliğimize maddi manevi destek veren Köy halkımızdan ve emeği olan herkesten Allah razı olsun" dedi. (YD-EFE) - KÜTAHYA