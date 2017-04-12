Yol İçin Parktaki Ağaçların Sökülmesine Tepki

İZMİR'in Aliağa İlçesi'nde, MHP'li belediyenin Zeytinli Park'taki her biri yaklaşık 300 yıllık 50 kadar zeytin ve palmiye ağaçlarını sökmesi çevrecilerin tepkisine neden oldu. Parka gelen yaklaşık 30 kişilik grup, ağaçların sökülmesine engel olmak istese de başarılı olamadı. Aliağa Belediyesi yetkilileri, sökülen ağaçların kırsal Uzunhasanlar Mahallesi'nde belirlenen bir alana dikileceğini bildirdi.



Aliağa Belediyesi, geçen yıl Hükümet Caddesi ile Fevzi Paşa Caddesi arasında bağlantı yolu açmak için ilçenin en büyük parklarından biri olan Zeytinli Park'ın içinden yol geçirmek istedi. İmar Planı'na göre parkın içinden geçecek yol çalışması için buradaki yaklaşık 300 yıllık zeytin ağaçlarının budandıktan sonra sökülerek taşınması düşünülüyordu. Ancak, çevrecilerin tepkileri üzerine o dönemde bu projeden vazgeçildi. Ancak, Aliağa Belediyesi'nin iş makineleri bugün parktaki, imar planlarında yol olarak görünen bölümdeki ağaçları söktü. Parktaki zeytin ağaçlarının yanı sıra palmiye ağaçları da sökülerek kamyonlarla taşındı. Dozerlerle, yapılması planlanan yolun Fevzipaşa Caddesi tarafındaki bölümünde bulunan kaldırımlarda sökülerek, buradaki alan genişletildi. Yol yapım çalışması için parktaki ağaçların sökülmesi çevrecilerin ve bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Parkta toplanan yaklaşık 30 kişilik gruptan bazıları iş makinelerine engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı.



Atatürkçü Düşünce Derneği Aliağa Şube Başkanı Erol Ertürk, Emekli-Sen Aliağa Şube Başkanı Sabahattin Yeşiltepe, Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Ahmet Tuncay Karaçorlu da parka gelerek çevrecilere destek verdi. Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev de olay yerine gelerek, grubu sakinleştirmeye çalıştı. İlçe Emniyet Müdürü Alev, imar planlarına göre buradan bir yol geçtiğini ve belediye yetkililerinin yaptığı çalışmanın yasal olduğunu belirtip, kalabalığı taşkınlık yapmalaları ve dağılmaları konusunda uyardı. Kalabalık, bir süre daha parkta bekledikten sonra olaysız dağıldı.



Aliağa Belediyesi, İmar Planı'na göre 17 metreden geniş olduğu için söz konusu yolun İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması için talepte bulunmuştu. Ancak, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu talep iki kez, söz konusu bölgede böyle bir yola gerek olmadığı gerekçesiyle geri çevrilmişti.



Öte yandan, Aliağa Belediyesi yetkilileri sökülen ağaçların kırsal Uzunhasanlar Mahallesi'nde belirlenen bir alana dikileceğini bildirdi. - İzmir