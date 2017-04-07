Yol İçin Fedakarlık Göstererek Evini Yıktırdı, Plaketle Ödüllendirildi

Rize'nin Ardeşen ilçesinde yol yapımında fedakarlık göstererek evinin yıkılmasına izin veren mahalle sakini plaketle ödüllendirildi.



Ardeşen Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan yol genişletme ve beton yol çalışmaları kapsamında Bahar Mahallesinde tamamlanan bin 500 metre perde duvar ve bin 500 metre beton yolun açılışı dualarla yapıldı. Yol yapımında evinin yıkılmasına pahasına fedakarlık göstererek destek veren mahalle sakini Zafer Altan Nebioğlu ise teşekkür plaketiyle ödüllendirildi. - RİZE