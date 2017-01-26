Yol Genişletme Çalışmaları Devam Ediyor

Hacımercan Mahallesi Harmanlık Mevkii'nde bulunan yolun dar olması ve yerleşim yerlerinin artması ile daha fazla kişi tarafından kullanılıp, ihtiyaçlara cevap vermemesinin ardından genişletme çalışmaları başlatıldı. Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmında iş makineleriyle yol genişletme çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Çalışmaları sık sık denetleyen Sapanca Belediye Başkanı Doç. Dr. Aydın Yılmazer, belediyenin başlattığı yol genişletme ve onarım çalışmalarının program dâhilinde devam edeceğini belirtti.