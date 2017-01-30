Bisiklette Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Antalya'da yapılacak.
Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yol bisikletinde sezonun ilk yarışı 3-5 Şubat tarihlerinde Alanya ilçesinde gerçekleştirilecek.
Organizasyona erkeklerde master, yıldız, genç ve büyükler, kadınlarda yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde takımlar ve ferdi lisanslı sporcular katılabilecek.
Yarışmanın sporcu kayıtları 2 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da, Alanya Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılacak.
Yol Bisikletinde Sezon Antalya'da Açılacak
Bisiklette Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Antalya'da yapılacak.
Bisiklette Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, Antalya'da yapılacak.