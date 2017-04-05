Yol Bakım ve Onarım Çalışmaları Sürdürülüyor

Akçakoca Belediyesi bahar ayına gelinmesiyle birlikte yol bakım ve onarım çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.



İlçede alt yapısı tamamlanan, kış döneminde deforme olan ana cadde ve sokaklarda çalışmalar ağırlık kazandı.



Bu çalışmalar kapsamında Fen işleri ekiplerince geçtiğimiz günlerde Orhangazi mahallesi Çimen sokak da parke tamiratı çalışmaları sürdürülmüştü bu sokakta tamamlanan çalışmaların ardından, Orhangazi mahallesi Türbe sokak da parke tamirat çalışmalarına başlanıldı. - DÜZCE