Yoksulluk ve Türkiye'de Yoksullukla Mücadele Politikaları" Paneli

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen "Yoksulluk ve Türkiye'de Yoksullukla Mücadele Politikaları" panelinde, yoksullukla ilgili sosyal politikalar ele alındı.



Yıldız Teknik Üniversitesinin Davutpaşa yerleşkesinde düzenlenen panele video mesaj gönderen ESAM Genel Başkanı Recai Kutan, Milli Görüş Hareketinin yoksullukla mücadelede yaptıklarını anlattı.



Panelin açılışında konuşan ESAM İstanbul Şube Başkanı Ekrem Arıkan da paneli yoksullukla ilgili sosyal politikaları tartışmak ve yeni sosyal politikalar sunmak amacıyla organize ettiklerini söyledi.



Cansuyu Derneği İstanbul İl Başkanı Lütfi Kibiroğlu ise fakirlikle mücadele kapsamında dernek olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Panelin birinci oturumunda konuşan Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bedrettin Kesgin, kürselleşmenin yoksulluğa yeni bir boyut getirdiğini belirterek, "Liberal politikalar yoksullukla değil, yoksulla mücadeleyi gündeme getirir, yoksul insanları bir tehlike olarak görür. Liberalizmin yoksulluk politikaları damgalayıcıdır. Yoksula yapılan yardımları reklam aracı olarak kullanırlar." diye konuştu.



Neoliberalizm ve küreselleşmenin bireyleri yalnızlaştırdığını dile getiren Kesgin, komşuluk, akrabalık ve köyle olan bağların azalmasının yoksullukla mücadeleye olumsuz etkilerinin olduğunu savundu.



Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, yoksulluk ve yaşlılara yönelik çalışmalara değindi.



Sempozyumun ikinci oturumunda, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Zehir, üniversite olarak sosyal çalışmalar yapmak amacıyla bir inovasyon merkezi kurduklarını, burada sosyal politikalar konusunda çalışmalar yürütüleceğini söyledi.



İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Emin Dağ, sivil toplum örgütlerinin yoksullukla mücadelesi kapsamında İHH tarafından yürütülen çalışmaları anlattı. Panelde tebliğ sunan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. İbrahim Subaşı ise yoksullukla mücadelede asgari ücret uygulaması hakkında katılımcıları bilgilendirdi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tarlacı, bakanlık tarafından yoksulluğun giderilmesi için yürütülen sosyal yardım projelerinden bahsetti.



İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Taşçı, Türkiye'de yoksulluğun giderilmesi için çalışan kurum ve aktörlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri hakkındaki görüşlerini dile getirdi.



Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüyle devam eden panel, katılımcılara plaket sunulmasıyla son buldu.