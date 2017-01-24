Yokohama Lastikleri'nden 100'üncü Yıla Özel Logo

Marka logosundan uyarlanan "Beş Kırmızı Çizgi", şirketin 100'üncü yılında geleceğe yönelik enerjik çalışma tutkusunu ifade ediyor.

Yokohama Lastikleri 100'üncü yılını kutladığı 2017 yılı boyunca kullanacağı yeni logosunu tanıttı. Markanın 100'üncü yıldönümü logosunda bulunan Yokohama markasının tanınan simgesi "Beş Kırmızı Çizgi", şirketin 100'üncü yılının ötesinde geleceğe yönelik enerjik çalışma tutkusunu ifade ediyor.

Logoda bulunan, birbirine bağlı sıfırlardan oluşan 100 rakamı, Yokohama'nın iş ortaklarıyla, hissedarları ve diğer paydaşlarla birlikte çalışma isteğini yansıtıyor ve şirketin önümüzdeki 100 yıl boyunca müşterinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirtiyor.

"100. Yıl Logosu", sene boyunca birçok farklı üründe kullanılacak.

Yokohama, ikinci 100 yıllık büyümenin başlangıcını müjdelemek için 13 Ekim 2017'de "Yeni Bir Vizyon" açıklamasını yapmayı planlıyor.