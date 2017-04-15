YÖK Üniversitelere Ziyaret Başlattı

ANKARA (AA ) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversitelerin gelişim durumunun gözlemlenmesi ve mevcut durumunun yerinde tespiti amacıyla kurul üyelerinden oluşturulan heyetlerin belirli bir program dahilinde üniversiteleri ziyaret etmesi kararlaştırıldı.



YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, karar gereğince, YÖK Genel Kurul üyelerinden oluşturulacak heyetler, haftalık ya da aylık dönemlerde bir üniversiteyi ziyaret edecek.



Heyet, üniversitelerde başta öğretim elemanları ve öğrenciler olmak üzere ilgili bütün paydaşlarla görüşecek.



Bu kapsamda ilk olarak YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan'dan oluşan heyet Çorum'a gitti.



Ziyaret öncesinde, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç ile görüşen YÖK heyeti, daha sonra Çorum Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ile bir araya geldi.



Görüşmelerin ardından, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Doç. Dr. Zeliha Koçak Tufan Hitit Üniversitesi'ni ziyaret etti.



Ziyarette öncelikle üniversitenin senato üyeleriyle görüşen heyet, ardından öğretim elemanları ile bir araya geldi. Üniversite yetkilileri, bu görüşmeler esnasında YÖK üyelerine çeşitli öneri ve sorunlarını iletti.



Hitit Üniversitesi öğrencileriyle de bir araya gelen YÖK üyeleri, üniversite bünyesindeki bazı birimlerde incelemelerde bulundu.