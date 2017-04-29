Başarılı grup "Yok Öyle Kararlı Şeyler", 29 Nisan'da Sanat Performance sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.



"Mütevazi rock yapıyoruz ama tam tersi de olabilir..." mottosu ile şarkı çizip resim çalan bir topluluk..



'Yok Öyle Kararlı seyler' indie/alternatif tarzına yerel bir uyarlama getiren 2011 İstanbul kurulumlu bir müzik grubudur. Grup; çocukluk arkadaşı olan Erdem Topsakal (vokal/gitar), Bogaç Soydemir (davul), Ayhan Akbaş (elektrik gitar), Çağrı Özer (klavye/geri vokal) ve Ramazan Kırdım (bas) kadrosundan oluşmaktadır. Yökş, birçok şehirde performans sergiledikten sonra, İstanbul'da hatrı sayılır mekanlarda (Küçük Çiftlik Park, Life Park, Hayal Kahvesi, Jolly Joker, Kadıköy Sahne, Bronx Pi, Karga Bar, Shaft vb.) sahne almış ve almaya devam etmektedir. Lana Del Rey ve Mabel Matiz gibi uluslararası ve ulusal piyasada tanınan isimler ile de aynı sahneyi paylaşan grup katıldığı Zeplin Radyo, Evden Uzakta gibi programlar ile geniş kitlelere ulaşmıştır. '2. Be The Band' müzik yarışmasında finale kalan grup önemli prodüktörler ve müzisyenlerle tanışma fırsatı yakalamıştır. İlk albümlerini bağımsız müzik platformu 'Müzik Hayvanı' desteği ile Şubat 2013 tarihinde çıkardıktan sonra, 23 Nisan'da ilk ilk profesyonel albümünü Funorg etiketiyle yayımladı.



Albüm çalışmalarını Serdar Ateşer prodüktörlüğünde Babajım İstanbul Studios&Mastering'de yapan Yökş, albümün soundunu, "batının iyi taraflarını alan rock müzik ya da indie tarzına yerel uyarlama" olarak tanımlıyor. Albüme ismini veren 34 şarkısında Harun Tekin'le de sürpriz bir düet yapan grup, aynı şarkı için çekilecek klip çalışmalarına da hız kesmeden başladı. "Hiçbir şeyizm" ismini verdikleri şarkıda da Akın Eldes gitarıyla gruba eşlik ediyor. Gündelik temalı, mizahi konseptli sözleri ile şarkı üretimine özen gösteren topluluk davulcularının 'Educatedear' konsepti içinde de eğlenceli videolar ve şovlar sergilemektedir.



Sanat Performans



Sanat Performans



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Sanat Performance



Mekan Adresi : Nevizade Kameriye sok.no: 13 Taksim



Başlangıç Saati : 29.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Yok Öyle Kararlı Şeyler



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır