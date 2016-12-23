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YÖK Doktora Burs Başvuru Takvimi Açıklandı

YÖK Doktora Burs Başvuru Takvimi Açıklandı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 100 tematik alanda 2 bin doktora öğrencisine verilecek burslar için devlet üniversitelerince, 9 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek.

YÖK Doktora Burs Başvuru Takvimi Açıklandı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 100 tematik alanda 2 bin doktora öğrencisine verilecek burslar için devlet üniversitelerince, 9 Ocak'a kadar başvuru yapılabilecek.

YÖK'ün internet sitesinde yer alan duyuruda, yükseköğretim kurumlarının "100/2000" doktora burs programı alanlarına ilişkin başvurularını "https: //webuyg.yok.gov.tr/doktora" adresinden yapabilecekleri bildirildi.

Yükseköğretim kurumlarının YÖK doktora bursu programı için 9 Ocak 2017'ye kadar ilan edilen öncelikli tematik alanlardan, en fazla 10 alan için başvuru yapabilecekleri kaydedildi.

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