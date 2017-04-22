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YÖK Başkanından Doçentlik Açıklaması
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YÖK Başkanından Doçentlik Açıklaması

YÖK Başkanı Saraç, "Doçentlik müracaat süreçlerinde adaylardan kaynaklanmayan aksamanın mağduriyete yol açmaması için başlatmış olduğumuz girişim sonuçlandı" dedi.

YÖK Başkanından Doçentlik Açıklaması

YÖK Başkanı Saraç, "Doçentlik müracaat süreçlerinde adaylardan kaynaklanmayan aksamanın mağduriyete yol açmaması için başlatmış olduğumuz girişim sonuçlandı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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