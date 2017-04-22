YÖK Başkanından Doçentlik Açıklaması
YÖK Başkanı Saraç, "Doçentlik müracaat süreçlerinde adaylardan kaynaklanmayan aksamanın mağduriyete yol açmaması için başlatmış olduğumuz girişim sonuçlandı" dedi.
YÖK Başkanı Saraç, "Doçentlik müracaat süreçlerinde adaylardan kaynaklanmayan aksamanın mağduriyete yol açmaması için başlatmış olduğumuz girişim sonuçlandı" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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