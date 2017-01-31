Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybıha ile makamında görüştü.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, göreve yeni atanan Büyükelçi Sybıha'nın nezaket ziyareti kapsamında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Ukrayna arasında yükseköğretim alanındaki ilişkiler ele alındı.
YÖK Başkanı Saraç, Ukrayna Büyükelçisi ile Görüştü
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybıha ile makamında görüştü.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybıha ile makamında görüştü.