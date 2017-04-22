YÖK Başkanı Saraç'tan Doçentlik Başvurularına İlişkin Açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Doçentlik müracaat süreçlerinde adaylardan kaynaklanmayan aksamanın mağduriyete yol açmaması için başlatmış olduğumuz girişim sonuçlandı. İlgili yönetmelik değişikliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi." ifadesini kullandı.



Saraç, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan "Doçentli·k Sınav Yönetmeli·ği·nde Deği·şi·kli·k Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.



"Doçentlik müracaat süreçlerinde adaylardan kaynaklanmayan aksamanın mağduriyete yol açmaması için başlatılan girişim sonuçlandı." ifadesine yer veren Saraç, ilgili yönetmelik değişikliğinin bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.



Saraç, şöyle devam etti:



"Akademisyen dostu 'Yeni YÖK' olarak doçent adaylarımıza başarılar diliyoruz."