Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında, Eğitim ve Spor Bakanı Lindita Nikola ile görüştü.



Bakanlıktaki görüşmenin ardından, iki ülke arasında eğitim alanındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik iyi niyet protokolü imzalandı.



İmzalanan protokolle, Arnavutluk'un ihtiyaç duyduğu alanlarda daha fazla Arnavut öğrencinin Türkiye'deki üniversitelerde eğitim görmesinin hedeflendiği bildirildi.



Taraflar, imzalanan protokol ile Türkiye'deki üniversitelerden eğitim gören Arnavut öğrencilerin sayısının artacağı yönünde iyimser olduklarını dile getirdi.



YÖK Başkanı Saraç, Arnavutluk'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki iş birliğinin artmasını sağlayacaklarını ifade etti.



Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Nikola ise Türkiye'de eğitim gören Arnavut öğrencilerin gösterdiği başarılardan dolayı son derece memnun olduklarını kaydederek, imzalanan protokolün YÖK ile devam eden iş birliğinin geliştirilmesine de katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.