Yoğurt Kabından 'Peçetelik', Tavadan 'Duvar Saati' - Çankırı

ÖZGÜR ALANTOR - Çankırı Belediyesi Kırkevler Hanımlar Lokali'ndeki kurslara katılan kadınlar, kullanmadıkları birçok eşyayı yenileyerek evlerinde yeniden değerlendiriyor.



Kurslara katılan kadınlar, eski mobilyalardan yeni ürünler, kullanılmayan tavalardan duvar saati, atık maddelerden çeşitli ev dekorasyon eşyası, tespihlerden kolye, atılacak duruma gelen kumaşlardan örtü, yoğurt kabından peçetelik gibi çeşitli malzemeler yaparak atılacak durumdaki birçok malzemeyi kullanılabilir hale getiriyor.



Lokal sorumlusu Nermin Bekel, AA muhabirine, bu sene 19 kurs açtıklarını anlattı.



Çankırı genelinde 707 kursiyerlerinin bulunduğunu belirten Bekel, "El işi kurslarımız dışında spor ve Kur'an-ı Kerim kurslarımız bulunuyor. Kadınlarımız burada kendilerini geliştirirken yeni yeni şeyler öğreniyorlar. Hobi amaçlı kurslara katılan hanımlar, burada arkadaşlar edinerek sosyalleşme fırsatı da elde ediyor." dedi.



Eskimiş, kullanılmayan eşyaların kurs sayesinde yeniden değerlendirilebildiğini vurgulayan Bekel, şöyle konuştu:



"Kursiyerlerimiz, evdeki eskimiş birçok üründen geri dönüşüm yapabiliyorlar. Bu şekilde hem ev ekonomisine katkı sağlıyorlar hem de doğayı korumuş oluyorlar. Mesela bir kursiyerimiz eski teflon tavadan duvar saati yaptı. Eski mobilyaları burada yenileyebiliyorlar. Evlerinden getirdikleri eski sehpaları, o yılın modasına göre boyayıp tekrar değerlendiriyorlar. Yıpranmış pantolonlardan, kumaşlardan yeni ürünler ortaya çıkartabiliyorlar. Eski tespihlerden çok güzel kolyeler yapıyorlar. Süsleme kursunda plastik kapları doğaya atmayıp süslüyorlar. Bu ürünleri ev dekorasyonunda kullanılacak hale getiriyorlar."



Kadınların, bu ürünlerin satışını da yaptığına değinen Bekel, "Burada satış yapılamıyor ama kadınlar evlerinde ya da internet aracılığıyla bu ürünleri pazarlayabiliyor. Kadınlara bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız İrfan Dinç'e teşekkür ederiz." diye konuştu.



Kursiyerlerden Sevim Ertuna ise emekli öğretmen olduğunu söyledi. Kursların birçoğuna katıldığını anlatan Ertuna, "Ben bu kurslara 4 yıldır katılıyorum. Bu kurslarda Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendim. 60 yaşımdan sonra iğne oyası kursuna katıldım ve bu yaşımdan sonra iğne oyası yapmayı öğrendim." ifadelerini kullandı.



Kurslardan çok memnun olduklarını söyleyen Ertuna, "Her kursun kendine özgü bir durumu var. Kimi arkadaşlar yaptığı ürünü satıyor, kimisi de diğer kurslardaki arkadaşlarıyla değiş tokuş yapıyor. Evlerimizde eskimiş ürünleri bu kurslar sayesinde yenileyebiliyoruz." dedi.



Emekli memur Şaziye Tekin de kurslara katılarak hem kendisini hem de arkadaşlarını mutlu ettiğini belirtti. Kurs sayesinde yeni bir hayata başladığını bildiren Tekin, "Emekli olmak demek her şeyin bitmesi anlamına gelmez. Bir şeyler yapmak, üretmek çok önemli diye düşünüyorum. Burada çok güzel bir ortamımız var. Hem yeni bir şeyler yapıyoruz hem de hoş vakit geçiriyoruz. Evde oturup dedikodu yapmak yerine bu kurslarda bir şeyler yapıp yeni ürünler ortaya çıkartıyoruz." şeklinde konuştu.