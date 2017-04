Yoğun Yağış Kayaları Yerinden Oynattı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun yağış nedeni ile yerinden oynayan dev kayalar bir ahıra düştü. Olaydan köylüler yara almadan kurtulurken bir at, kayaların altında kalarak telef oldu.



Beytüşşebap ilçesine bağlı Aşağıdere köyünde günlerdir devam eden şiddetli yağmur nedeniyle dağdan kopan dev kayalar, Aşağıdere köyünde bulunan bir ahıra isabet etti. Hayvanlara yem veren bir kişi olaydan yara almadan kurtulurken, ahırda bulunan bir at kayanın üzerine düşmesi sonucu telef oldu. Hakkı Dereli isimli vatandaş, "Ahırda hayvanların yemlerini hazırlarken bir anda bir ses duydum, yer yerinden oynadı sandım. Can havliyle kendimi dışarı attım. Çıkar çıkmaz dev kayaların üzerime doğru geldiğini gördüm. Olay yerinden uzaklaştım fakat, ahırın arkasında ağaca bağlı bir atımız vardı. Dev kayalardan biri tam atın olduğu alana geldi ve ata çarptı. Metrelerce sürükledikten sonra yola kadar getirdi. Taşlar tarlaya kadar sürüklendi. Her yıl bu vakitlerde taşlar düşüyor" dedi.



Olay yerine gelen jandarma ekipleri tutanak tuttuktan sonra, bölgeden uzaklaşmasını istedi. - ŞIRNAK