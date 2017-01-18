Yoğun Sis ve Buzlanma Zincirleme Kazalara Yol Açtı

Konya'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle çok sayıda zincirleme trafik kazası yaşandı.



Merkez Selçuklu ilçesi Şefikcan Caddesi'ndeki alt geçitte, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Toplam 10 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı.



Uzun süre trafiğe kapalı kalan alt geçit, kazaya karışan araçlar kaldırıldıktan sonra yeniden açılabildi.



Sis ve buzlanma nedeniyle şehrin farklı yerlerinde de çok sayıda zincirleme trafik kazası yaşanırken, görüş mesafesinin 100 metreye kadar düşmesi nedeniyle Konya Havalimanı'ndan uçuşlar yapılamadı.