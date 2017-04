"Yoğun reklamla marka olunmuyor"

Aynagöz, "Marka olmak, kurulduğunuz ilk günden bu yana attığınız her adım, ürettiğiniz her metrekare, verdiğiniz en ufak hizmetle dahi ilintili olan, sadece geçmişinizle ilgili değil, bugününüz ve yarınlara yönelik vizyonunuzla da hak edebildiğiniz bir durumdur" dedi.

Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği'nin (TİMKODER) geleneksel eğitim semineri bu yıl 14 Mart- 18 Nisan tarihleri arasında gerçekleşiyor. TİMKODER mensuplarına, ATO meclisi üyelerine ve TOBB yönetim kurulu üyelerine eğitim vermek amacıyla 8 yıldır gerçekleştirilen seminerler kapsamında düzenlenen ATO Akademi etkinliğinde bu yıl yine sektörünün öncü isimleri konuşmacı oluyor. MESA Yönetim Kurulu Üyesi Can Aynagöz de, ATO Akademi etkinliğinde "Geçmişten Günümüze MESA" başlıklı bir konuşma yaptı.

Aynagöz; MESA'nın, yurtiçinde ve yurtdışında 10 milyon metrekarelik bir inşaat alanına ve 93 binden fazla konuta, mükemmeliyetçi bir yaklaşımla imza attığını, adı 'kalite' ve 'güven' ile anılan bir marka olduğunu vurguladı. MESA'nın yarım asra yaklaşan köklü geçmişi ile sektörünün öncülerinden biri olduğunu anlatan Aynagöz, "Tünel Kalıp sistemini Türkiye'de ilk kez kullanan MESA, daha sonra bu alanda gerçekleştirdiği imalat ve geliştirdiği teknoloji ile dünya pazarında öncü konuma yükselmiştir. Bugün MESA'nın ileri teknolojiye sahip tünel kalıp sistemleri, dünyanın birçok farklı coğrafyasında, Sibirya gibi en zorlu koşullar ve çok özel projelerde kullanılmaktadır" dedi. MESA'nın yurt dışında gerçekleştirdiği projelerde ciddi kazanımlar elde ettiklerini anlatan Aynagöz, nasıl rekabet edileceği ve batılı ülkelerin standartlarının yakalanması konusunda ciddi deneyimler kazandıklarını vurguladı. MESA'nın sektörde önemli ilklere imza attığının da altını çizdi. Aynagöz, "MESA, projeleri ile bölgelerinde yaşam standartlarını belirlemiş, İstanbul'da Bahçeşehir, Ankara'da Eskişehir Yolu gibi uydu kentleri kuran, bulunduğu semtlere isim veren bir marka" dedi.

Marka kavramının günümüzde kolayca tüketilir bir kavram haline geldiğinden yakınan Aynagöz, "Oysa 'marka' olmak, öyle birkaç yıl yoğun reklam verilerek, her fırsatta haber olmaya çalışılarak, kolayca kazanılan ya da satın alınabilen bir kavram değil" diye konuştu. Aynagöz, marka ve konut ilişkisiyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Marka olmak, kurulduğunuz ilk günden bu yana attığınız her adım, ürettiğiniz her metrekare, verdiğiniz en ufak hizmetle dahi ilintili olan, sadece geçmişinizle ilgili değil, bugününüz ve yarınlara yönelik vizyonunuzla da hak edebildiğiniz bir durumdur. Bu hatta 'alınan' değil, 'verilen' bir değerdir. Başta müşterileriniz olmak üzere iş yaptığınız herkes, taşeronlarınız, tedarikçileriniz hatta kamu kuruluşlarının ve rakiplerinizin size verdiği bir taltiftir aslında. İşte bu nedenledir ki bugün MESA, başta konut olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm alanlarda adı 'kalite' ve 'güven' ile anılan bir marka, hatta bir 'yaşam markası' konumunda.

48 yıla ulaşırken bir takım temel değerlerden sapmamaya çalıştıklarının altını çizen Aynagöz, bu kapsamda dürüst olmanın en önde gelen özellik olduğunu belirtti. Aynagöz, "Kalite ve süreler konusunda her zaman sözümüzü tuttuk. Müşteri güvenini sağlayarak, müşterinin sadakatini kazanmak konusunda hep hassas olduk. Amatör bir ruhla kalite ve standartlar konusunda referans olmaya çalışıyoruz" dedi.

Sözlerine son verirken Aynagöz, geleceği gençlere emanet ederken, deneyimlerini doğru bir şekilde iletip bir takım ilkeleri ve görüşleri sürdürmelerini sağlayacak motivasyonu yaratabilmemiz gerekli ifadelerini kullandı. Gençleri sertleşen rekabete hazır hale getirirken, aynı zamanda mütevazi olmayı sürdürmeleri gerektiğinin de altını çizdi.