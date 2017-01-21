Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapanan 52 Köy Yolu Açıldı

Kırklareli'nde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 52 köy yolunun açıldığı bildirildi.



Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Yağış nedeniyle dün ulaşıma kapanan 52 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle dün Kofçaz, Demirköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerine bağlı 52 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.



Kar yağışının etkisini kaybetmesiyle ekiplerin çalışmalarına hız verdiklerini belirten Eser, 52 köy yolunun kısa sürede ulaşıma yeniden açıldığını söyledi.



Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreyi bulduğunu aktaran Eser, çalışmaların güçlükle yapıldığını ifade etti.



Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri de kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Meteoroloji müdürlüğü, kentte kar yağışı beklenmediğini açıkladı.