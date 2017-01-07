İstanbul'da Beyaz Esaret Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Basın Ekspres Yolu'nda sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle görüş mesafesi kısalınca sürücüler zor anlar yaşadı. Trafiğin yoğun olmadığı gözlenirken araç sürücülerinin dikkatli bir şekilde seyrine devam ettiği görüldü.



Dün akşam saatlerinden itibaren yağan yoğun kar yağışı tüm İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde basın ekspres yolunda etkisini arttırarak devam eden kar nedeniyle görüş mesafesi kısalınca sürücüler zor anlar yaşadı. Yol güzergahında trafiğin yoğun olmadığı gözlenirken araç sürücülerinin dikkatli bir şekilde seyrine devam ettiği görüldü.