Yoğun Kar ve Buzlanma Tır'ı Yol Kapattırdı

Akçakoca-Karasu çevre yolunda yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kayan TIR yolu kapattı.



Edinilen bilgiye göre, Akçakoca- Karasu çevre yolunda aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Tır'ın kayması sebebiyle yol trafiğe kapandı. Trafik ekipleri,kayarak yolu katan Tır'ı güvenlik eşliğinde traktörler yardımıyla kurtardı.Uzun çalışma sonrası Kazada maddi hasar gelirken yol trafiğe açıldı. - DÜZCE