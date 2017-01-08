Yoğun Bakımdan Çıktı, Kendisine Uyuşturucu Satanları Yakalattı

Nilüfer DEMİR- Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla), DHA) - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde kullandığı uyuşturucu madde sonrasında fenalaşıp, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bir kişinin ifadesinden yola çıkan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.



Bodrum'da kullandığı uyuşturucu madde bonzai nedeniyle fenalaşarak Bodrum Devlet Hastane kaldırılan Ş.Y. yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bir süre yoğun bakımda kalan Ş.Y. iyileştikten sonra, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından gözaltına alınıp, ifadesine başvuruldu. Ş.Y.'nin ifadesinden yola çıkan polis önce uyuşturucu maddeyi satın aldığı Y.B.Y'ye ulaşıp, gözaltına aldı. Y.B.Y.'nin ifadesiyle birlikte soruşturmayı daha da derinleştiren polis, C.A. ve ilçeye bonzai getirdiği tespit edilen M.Ö.'yü de sokakta yakaladı. M.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada bir bölümü paketlenmiş, satışa hazır bir miktar bonzai ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından kullanıcı Ş.Y. savcının talimatıyla serbet bırakılırken Y.B.Y., C.A. ve M.Ö. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.