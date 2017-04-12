Yoğun Bakımda Olan İbrahim Erkal, Başka Bir Hastaneye Sevk Edildi
Ünlü sanatçı İbrahim Erkal, tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak başka bir hastaneye sevk edildi.
Ünlü sanatçı İbrahim Erkal, tedavi gördüğü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak başka bir hastaneye sevk edildi.
Evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılan ünlü sanatçı İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı. Ünlü sanatçı gece saatlerinde Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulunmuş, sitenin güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. - İSTANBUL
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